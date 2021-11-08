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Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'da!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesini Şuşa'da kabul etti.

AA8 Kasım 2021 Pazartesi 12:51 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:51
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Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla geldiği Azerbaycan'daki temaslarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Şuşa'ya gelen Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un da katıldığı görüşmede Akar tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü tebrikinin iletildiği öğrenildi.

Görüşmede ayrıca Akar'ın, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin "Tek millet, iki devlet" anlayışıyla artarak devam edeceğini, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da can kardeşi Azerbaycan'ın haklı davasında yanında olacağını ilettiği bildirildi.

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