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Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile OYAK Genel Kurulu'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile OYAK'ın 61. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

AA27 Haziran 2021 Pazar 18:16 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 18:17
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Toplantı öncesinde Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve OYAK Yönetim Kurulu üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'un başında OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş ile OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı. Akar tarafından "OYAK" yazılı çelengin, Atatürk'ün mozolesine bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Mozoleye çıkan merdivenlerde çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akar, burada Anıtkabir Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretin ardından Merkez Orduevi'ne geçen Akar ve TSK komuta kademesi OYAK'ın 61. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

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