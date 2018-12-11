Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Milli Savunma Bakanı Akar, Estonyalı mevkidaşı Luik ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Jüri Luik ile bir araya geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Akar, Luik'i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, Luik tören kıtasını "merhaba asker" sözleriyle selamladı.

Luik, bakanlık özel defterini imzaladıktan sonra Akar ile baş başa görüştü.

Görüşmede güvenlik ve askeri eğitim iş birliği ile NATO konularının ele alındığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransa´daki teröre özenen Portakal sokak çağrısı yaptı: Hadi zamları protesto edelim? Kaç kişi çıkacak sokaklara?

Fransa´daki teröre özenen Portakal sokak çağrısı yaptı: Hadi zamları protesto edelim? Kaç kişi çıkacak sokaklara?

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

Beşiktaş şehitleri için anma töreni yapıldı

Beşiktaş şehitleri için anma töreni yapıldı

Yerli Cirit füzesine Mısır'dan talep

Yerli Cirit füzesine Mısır'dan talep

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA