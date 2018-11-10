Milli Savunma Bakanı Akar Hakkari'ye gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamanın ardından incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gelen Bakan Akar ve beraberindeki komutanları, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ve askeri yetkililer karşıladı.

Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesindeki patlamaya ilişkin bilgi alan Bakan Akar, talimatlarını verdi.

Milli Savunma Bakanlığından Hakkari'de bir üs bölgesinde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana geldiği ve kaza sonucunda 25 askerin yaralandığı, 7 askere ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.