İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0522
  • EURO
    20,7525
  • ALTIN
    1224.78
  • BIST100
    5061.99
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milli Savunma Bakanı Akar, ilk iftarı Mehmetçik ile yaptı
Güncel

Milli Savunma Bakanı Akar, ilk iftarı Mehmetçik ile yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ramazanın ilk iftarını depremden etkilenen birlikler arasında yer alan 8. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli personelle yaptı.

AA23 Mart 2023 Perşembe 20:35 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Akar, ilk iftarı Mehmetçik ile yaptı
ABONE OL

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Ramazana da burada giren Akar, depremden etkilenen birlikler arasında yer alan Serinyol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığının yemekhanesinde Mehmetçik ile ilk orucunu açtı.

İftarın ardından Mehmetçiğe hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar terörle mücadelede kendisine verilen görevleri büyük bir kahramanlıkla yerine getirdiğini belirtti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremleri hatırlatan Akar, şunları söyledi:

"Tarihimizde ender rastlanan felaketlerden biri ile karşılaştık. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları depremle mücadele konusunda ilk andan itibaren bütün alanda milletimizin, vatandaşımızın yanına koştu. Terörle mücadelede olduğu gibi depremle mücadelede de büyük bir başarıyla vatandaşımızın yaralarının sarılmasına yardımcı oldunuz. Bundan sonra da verilecek her türlü göreve hazır olmak için aralıksız eğitim faaliyetlerini sürdüreceğiz."

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Bakan Akar
  • iftar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.