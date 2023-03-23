Milli Savunma Bakanı Akar, ilk iftarı Mehmetçik ile yaptı

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Ramazana da burada giren Akar, depremden etkilenen birlikler arasında yer alan Serinyol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığının yemekhanesinde Mehmetçik ile ilk orucunu açtı.

İftarın ardından Mehmetçiğe hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar terörle mücadelede kendisine verilen görevleri büyük bir kahramanlıkla yerine getirdiğini belirtti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremleri hatırlatan Akar, şunları söyledi:

"Tarihimizde ender rastlanan felaketlerden biri ile karşılaştık. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları depremle mücadele konusunda ilk andan itibaren bütün alanda milletimizin, vatandaşımızın yanına koştu. Terörle mücadelede olduğu gibi depremle mücadelede de büyük bir başarıyla vatandaşımızın yaralarının sarılmasına yardımcı oldunuz. Bundan sonra da verilecek her türlü göreve hazır olmak için aralıksız eğitim faaliyetlerini sürdüreceğiz."