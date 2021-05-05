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Milli Savunma Bakanı Akar, Irak Savunma Bakanı Anad ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad ile telefonda görüştü.

DHA05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:56 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:56
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar ile Iraklı mevkidaşı Anad'ın, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu belirtilerek, "Görüşmede Bakan Akar tarafından; başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, sınırlarına ve egemenliğine saygı duyduğumuz, bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiği, mücadelemizin terörle, teröristle mücadele olduğu, amacımızın Irak'ın kuzeyinde yuvalanan ve 40 bin insanımızı katleden ve insanlık suçu işleyen teröristleri etkisiz hale getirmek olduğu ifade edildi" denildi.

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