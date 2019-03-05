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Milli Savunma Bakanı Akar: KKTC ada etrafındaki zenginliklerin paydaşıdır

Milli Savunma Bakanı Akar: KKTC ada etrafındaki zenginliklerin paydaşıdır

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Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. Herkesin buna göre davranması gerekir."

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