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Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler,mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek için Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

AA17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:59 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:16
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Bakan Akar ve Orgeneral Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru Libya Hükümeti'nin Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ve Libyalı yetkililer tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından, Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gitti.

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