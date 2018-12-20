Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ve Pakistan Başbakanı Han ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Savunma Bakanı Pervez Hattak ile görüştü.
- AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü.
Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanlığını ziyaretinin ardından Pakistan Savunma Bakanlığına geçti.
Savunma Bakanı Pervez Hattak ile görüşen Bakan Akar, daha sonra Başbakanlığı ziyaret etti. Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelen Akar'ın bir sonraki durağı ise Cumhurbaşkanlığı oldu.
Milli Savunma Bakanı Akar burada Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü.
Görüşmelere, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul da katıldı.
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