Milli Savunma Bakanı Akar: Sincar’ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sincar’ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Akar, 15 Temmuz’dan itibaren, FETÖ nedeniyle, TSK’dan 150 general/amiral, 7 bin 595 subay olmak üzere toplam 15 bin 154 personelin ihraç edildiğini söyledi.