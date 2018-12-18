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Milli Savunma Bakanı Akar: Sincar’ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir

Milli Savunma Bakanı Akar, 'Sincar’ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir.' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sincar’ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.
 
Akar, 15 Temmuz’dan itibaren, FETÖ nedeniyle, TSK’dan 150 general/amiral, 7 bin 595 subay olmak üzere toplam 15 bin 154 personelin ihraç edildiğini söyledi.

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