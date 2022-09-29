İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2022 Perşembe / 4 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4529
  • EURO
    18,1019
  • ALTIN
    983.3
  • BIST100
    3146.89
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak'ta Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti
Güncel

Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak'ta Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Şırnak Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 18:06 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak'ta Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti
ABONE OL

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Cizre'de 8. Hudut Alay Komutanlığındaki sancak verme töreninin ardından Şırnak merkeze geçti.

Şırnak Valiliğine gelişinde Vali Osman Bilgin ve diğer yetkililerin yanı sıra kentin kanaat önderleri tarafından karşılanan Bakan Akar, kentteki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Kentin kanaat önderleri, Akar ve komutanlara ziyaret için teşekkür ederek, "Allah'ın izniyle ölüme kadar biz Sayın Cumhurbaşkanı ve sizinle beraber çalışacağız, ne kadar gücümüz varsa sizinle beraber çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Buradan Şırnak Belediyesine geçen Akar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı ziyaret etti.

Akar'a ziyareti sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de eşlik etti.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Milli Savunma Bakanı Akar
  • şırnak valiliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.