Milli Savunma Bakanı Akar, Ugandalı mevkidaşı Rwamirama'yla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uganda Savunma Bakanı Bright Rwamirama ile görüştü.
- AA
Bakan Akar, konuk Bakanı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Rwamirama'nın, Bakanlık özel defteri imzalamasının ardından iki bakan bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri, bölgesel ve savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı.
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