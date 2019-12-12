Bakan Akar, konuk Bakanı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Rwamirama'nın, Bakanlık özel defteri imzalamasının ardından iki bakan bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri, bölgesel ve savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı.