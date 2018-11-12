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Milli Savunma Bakanı Akar: Hakkari'deki patlamada hiçbir dış etki söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlama ile ilgili, 'Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir.' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlama ile ilgili olarak, "Namlu gerisinde oluşan yüksek basınçtan kaynaklanan alevin, patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Akar, "Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Hem doğu, güneydoğuda hem Irak'ın kuzeyinde hem de diğer bölgelerde terörle mücadeleyle ilgili faaliyetlerimiz yoğun şekilde artan azim ve kararlılıkla devam etmektedir." şeklinde konuştu.

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