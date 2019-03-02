Milli Savunma Bakanı Akar ve Kuvvet Komutanları Ağrı'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.