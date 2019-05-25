Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklama
Milli Savunma Bakanı Akar: '(Yunanistan'la görüşmeler) Önümüzdeki dönemde devam edeceğine inanıyor, iki ülkenin yararına olduğunu değerlendiriyorum.'
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yunanistan'la görüşmeler) Önümüzdeki dönemde devam edeceğine inanıyor, iki ülkenin yararına olduğunu değerlendiriyorum."
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