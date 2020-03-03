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Bakanı Akar'dan şehit askerimiz için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit asker için Twitter'den başsağlığı mesajı. Akar, bakanlığın Twitter adresinden, 'Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır.' başlığıyla, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak'ın fotoğrafını paylaştı.

03 Mart 2020 Salı 09:38 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 10:11

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit asker için Twitter'den başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de topçu atışı saldırısında şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, bakanlığın Twitter adresinden, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak'ın fotoğrafını paylaştı.

Bakan Akar, mesajında ise "Silah arkadaşlarımız 2 Mart 2020 tarihinde İdlip bölgesinde düzenlenen topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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