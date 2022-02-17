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Milli Savunma Bakanı Akar'dan üst düzey görüşmeler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

DHA17 Şubat 2022 Perşembe 00:57 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 00:57
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Bakan Akar, mevkidaşları Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kutladı.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı, ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlarının bulunduğu 'aile fotoğrafında' yer aldı.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Hulusi Akar
  • NATO Savunma Bakanları Toplantısı

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