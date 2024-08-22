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Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 14:23 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Güler, Cakarta'daki programı kapsamında Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu da ziyaret etti.

Endonezya Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılanan Güler, Subianto ile görüşme gerçekleştirdi.

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