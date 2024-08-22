Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Malezya ziyaretinin ardından resmi ziyaret için Endonezya'ya gitti.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelişinde ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğine ziyarette bulunan Güler, Büyükelçi Talip Küçükcan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cakarta'daki programı kapsamında Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Emekli Korgeneral Prabowo Subianto'yu ziyaret etti.



Endonezya Savunma Bakanlığına gelişinde askerî törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler,... pic.twitter.com/zajaYCmgR7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 22, 2024

Güler, Cakarta'daki programı kapsamında Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu da ziyaret etti.

Endonezya Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılanan Güler, Subianto ile görüşme gerçekleştirdi.