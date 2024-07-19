Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile birlikte KKTC'ye gitti.

Bakan Güler, Lefkoşa'da KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da bulundu.