Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Mattis arasındaki görüşmede ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konuları ele alındı.
- AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı James Mattis, telefon görüşmesinde, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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