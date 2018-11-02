Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüştü Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Mattis arasındaki görüşmede ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konuları ele alındı.