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Bakan Akar açıkladı: İşte etkisiz hale getirilen Rejim unsuru sayısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Bahar Kalkanı Harekatı şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.'

02 Mart 2020 Pazartesi12:02 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 12:08

Akar: "(İdlib'de) TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir."

Akar:"(Bahar Kalkanı Harekatı) Bugüne kadar 2 savaş uçağı,2 İHA,8 helikopter,135 tank,5 hava savunma sistemi,2557 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanı Akar: "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir."

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