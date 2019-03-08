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Bakan Akar açıkladı! İşte yeni askerlik sisteminin tüm detayları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı'na konuk olduğu canlı yayında yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı. Bedelli askerliğin kalıcı hale getirildiğini belirten Akar, herkesin bir ay temel askerliği yapacağını ve zorunlu askerliğin altı aya indirileceğini belirtti.

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Yeni askerlik sisteminin şemasını ve işleyişini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. Katıldığı canlı yayında askerlik sisteminin 4 ana unsura ayrılacağını söyleyen Akar, bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini, bir aylık temel askerliğin herkes için zorunlu olacağını, iki yıllık üniversite mezunlarının yedek astsubaylığa alınacağını söyledi. Akar, ihtiyaçtan fazla bedelli başvurusu olması durumda ise kura yoluna gidileceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"(Yeni askerlik sistemi) Üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma."

"(Yeni askerlik sistemi) Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim."

"Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek."

"Yeni askerlik sisteminin detaylarının bugün Milli Savunma Bakanlığı internet sayfasına konulacak"

"1 ay temel eğitime müteakip lise mezunu ve altı gençler 5 ay kıtada görev yapacak. Bunun sonunda erlere 'kalmak ister misiniz' diye soracağız."

 

 

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