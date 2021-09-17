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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü. Ayrıca Bakan Akar tarafından iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geldiği seviyeden duyulan memnuniyetin ifade edildiği, askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin artarak devam etmesinin önemine değinildiği öğrenildi.

DHA17 Eylül 2021 Cuma 16:38 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 16:38
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Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mehaj'ı Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Tören mangasını selamlayan Mehaj, şeref defterini imzaladı. Daha sonra Bakan Akar ve Mehaj, baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Bakan Akar tarafından iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geldiği seviyeden duyulan memnuniyetin ifade edildiği, askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin artarak devam etmesinin önemine değinildiği öğrenildi.

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