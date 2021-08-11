AA 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:29 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:29

Bakan Akar, Pakistan ziyareti kapsamında, Başbakan Han tarafından Başbakanlık Konutu'nda kabul edildi.

Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak'ın da yer aldığı görüşmede, ikili, bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede, Akar, Türkiye ve Pakistan arasındaki derin tarihi bağlara vurgu yaparken, iki ülke halklarının kıvançta, kederde ve sevinçte bir ve beraber olduğuna, orman yangınları ile mücadelede Pakistan'dan gelen destek mesajlarının güç verdiğine, Türkiye'nin Keşmir konusundaki desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her vesileyle dile getirildiğine, askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değindi.

Bakan Akar, dün Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile görüşmüştü.