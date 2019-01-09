Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefonda görüştü
- AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefonda görüştü. Akar-Şoygu görüşmesinde, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları, Soçi'deki mutabakat kapsamında değerlendirildi.
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