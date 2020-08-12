İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2020 Çarşamba / 22 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,314
  • EURO
    8,617
  • ALTIN
    455.299
  • BIST100
    1112.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Kaba ile görüştü
Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Kaba ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba ile bir araya geldi. Bakan Akar görüşmeye başlamadan açıklamalarda bulundu.

AA12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:38
ABONE OL

Akar, Kaba'yı Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Akar ve Kaba heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Senegal Genelkurmay Başkanı Korgeneral Birame Diop'un da yer aldığı görüşmenin açılışında konuşan Akar, "Cumhurbaşkanlarımız çerçeveyi çizdiler, bize düşen bu çizilen çerçeve içerisinde ortak tarihimiz ve ortak değerlerimizi dikkate almak suretiyle ilişkilerimizi geliştirmektir." dedi.

Gençlere yapılan yatırımın önemli olduğuna, bu kapsamda karşılıklı subay değişim programlarının önemine işaret eden Akar, "İki tarafın da birbirinin bilgi ve tecrübesinden yararlanması çok önemli. Bunu yaptığımız takdirde ülkelerimize yönelik risk, tehdit ve tehlikelere karşı mücadele konusunda önemli katkılar sağlanacaktır." diye konuştu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.