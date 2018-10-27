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Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedellik askerlik başvuru tarihleriyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik şubelerinin 27, 28 ve 29 Ekim'de de hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerlik şubeleri 27, 28 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde hizmet vermeye  devam edecektir" ifadesine yer verildi. Bedelli askerlik başvurusunda son tarih olan 3 Kasım öncesi yığılmaları önlemek amacıyla bu kararın alındığı öğrenildi.

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