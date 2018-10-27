Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedellik askerlik başvuru tarihleriyle ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, askerlik şubelerinin 27, 28 ve 29 Ekim'de de hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerlik şubeleri 27, 28 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde hizmet vermeye devam edecektir" ifadesine yer verildi. Bedelli askerlik başvurusunda son tarih olan 3 Kasım öncesi yığılmaları önlemek amacıyla bu kararın alındığı öğrenildi.
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