Milli Savunma Bakanlığı: Beş PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
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AYRINTILAR GELİYOR...
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