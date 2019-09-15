26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bugün tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığınca 27 Ağustos'ta başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin intikalinin tamamlandığı bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de Rusya Federasyonu ile imzalandığı, sözleşme kapsamında sistemin birinci batarya malzemelerinin intikalinin 12-25 Temmuz'da tamamlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 27 Ağustos'ta başlayan ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin de bugün tamamlandığı bildirildi.

Sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, sistemin Nisan 2020'de faal hale getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Orman yangını çıkarmaya çalışan teröristler, kıskıvrak yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bugün tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bugün tamamlandı

Barış koridoru: Türkiye ve ABD'nin amaç ve beklentileri neler?

Barış koridoru: Türkiye ve ABD'nin amaç ve beklentileri neler?

Bakan Pekcan: Teknoloji seraları yolda

Bakan Pekcan: Teknoloji seraları yolda

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Nehirde yüzen 10 metrelik yaratık korku ve paniğe neden oldu

Nehirde yüzen 10 metrelik yaratık korku ve paniğe neden oldu

Bir indirim daha geliyor! 5 bin lira cebinizde kalacak

Bir indirim daha geliyor! 5 bin lira cebinizde kalacak

CIA'in sıra dışı casusları: Sabotajcı yunuslar, ortam dinleyen kediler...

CIA'in sıra dışı casusları: Sabotajcı yunuslar, ortam dinleyen kediler...

İhracat yapacak KOBİ’ye hibe desteği geliyor

İhracat yapacak KOBİ’ye hibe desteği geliyor
 

POPÜLER HABERLER

SU-35´in antrenman uçuşu nefes kesti

SU-35´in antrenman uçuşu nefes kesti

O kazı çalışmaları bölgede heyecan uyandırdı!

O kazı çalışmaları bölgede heyecan uyandırdı!

Çin Seddi hakkında ilginç bilgiler

Çin Seddi hakkında ilginç bilgiler

Güzelliği ile göz kamaştırıyorlar! Yumurtalarını...

Güzelliği ile göz kamaştırıyorlar! Yumurtalarını...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA