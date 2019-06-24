Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe Harekâtı’nda terör örgütüne darbe

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Pençe Harekatı sürüyor.

Harekat kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 3 girişli bir mağarada pek çok silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.