Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe Harekâtı’nda terör örgütüne darbe
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda bir mağarada terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Pençe Harekatı sürüyor.
Harekat kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 3 girişli bir mağarada pek çok silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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