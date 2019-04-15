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MSB: PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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