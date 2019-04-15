MSB: PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler imha edildi Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.