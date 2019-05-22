Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK hedefleri vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatları neticesinde, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
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