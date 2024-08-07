Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir sığınakta teröristlere ait mühimmat ele geçirdiğini bildirdi.

Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir sığınak tespit etti. Sığınakta;



▪️ 6 adet 81 mm havan mühimmatı,

▪️ EYP... pic.twitter.com/f4gfrOgOIm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2024

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir sığınak tespit etti. Sığınakta; 6 adet 81 mm havan mühimmatı, EYP yapımında kullanılan malzeme, 8 adet havan barut hakkı, 5 adet alpha-fire düzenek, 1 adet termal şemsiye, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi" ifadelerini kullandı.