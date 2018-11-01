Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Münbiç'te ortak devriye' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Münbiç'te ABD ile başlayan ortak devriye ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Münbiç konusunda devam etmekte olan faaliyetler, "Münbiç Yol Haritası" ve "Güvenlik Prensipleri" çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda karşılıklı yürütülen planlama, koordinasyon ve müşterek eğitim çalışmaları sonucunda; Müşterek Birleşik Devriyelerin icrasına 01 Kasım 2018'de saat 15.53 itibariyle başlamıştır. Devriyeler Münbiç Yol Haritası'nda belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edecektir." denildi.