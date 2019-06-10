Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı'nda 26 mağara ve sığınak daha tespit edilerek imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı ile Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mayın ve EYP'lerin imhası aralıksız sürerken, 24 Mayın/EYP ile 26 mağara ve sığınak daha tespit edilerek imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı ile Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mayın ve EYP'lerin imhası aralıksız sürerken, 24 Mayın/EYP ile 26 mağara ve sığınak daha tespit edilerek imha edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.