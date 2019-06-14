MSB'den 'Pençe Harekâtı' açıklaması: Sayı 118'e çıktı

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı'nda imha edilen mağara ve sığınakların sayısı 118'e çıktı Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı ile toplam 48 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, imha edilen mağara ve sığınakların sayısı da 118'e çıktı.