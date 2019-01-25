Son bir haftada biri sözde lider kadrodan olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada biri lider kadrodan olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada biri lider kadrodan olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi
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