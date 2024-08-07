Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan MSB, TCG Enez mayın avlama gemisinin, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Suda adasındaki limanı ziyaret ettiğini duyurdu.
NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) kapsamında, ����TCG ENEZ mayın avlama gemimiz, 27-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında Suda/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2024
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında Mersin Limanı'na intikal eden gemimiz Romanya... pic.twitter.com/gPhvqceCaD
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) kapsamında, TCG Enez mayın avlama gemimiz, 27-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında Suda/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi. 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında Mersin Limanı'na intikal eden gemimiz, Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Ros Constantin Balescu komuta kontrol gemisiyle geçiş eğitimleri icra etti."