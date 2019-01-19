Milli Savunma Bakanlığı: TSK göreve hazır. Fırat'ın doğusu planı devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı: TSK göreve hazır. Fırat'ın doğusu planı devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağını açıkladı
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