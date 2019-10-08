Milli Savunma Bakanlığı: Mücadeleye hazırız

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Milli Savunma Bakanlığı: Türk Silahlı Kuvvetleri mücadeleye hazırdır

Suriye'de Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilmesi muhtemel operasyon öncesi Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'hazırız' mesajı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada tüm hazırlıkların tamamlandığı vurgulandı.

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Fırat'ın doğusundaki muhtemel harekat için Suriye'nin kuzeyinde askeri hareketlilik artarak devam ediyor. 
 
Türk askeri birlikleri Cerablus'tan Münbiç'e doğru ilerlerken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan da "hazırız" mesajı geldi.
 
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve “Ölürsem şehit kalırsam gazi” anlayışıyla mücadeleye hazırdır." ifadelerine yer verildi. 
 
"TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANMIŞTIR"
 
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada ise harekât için tüm hazırlıkların tamamlandığı vurgulandı. Açıklamada, "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekât için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
 
SEVKİYAT SÜRÜYOR
 
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı.
 
Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Hatay’a gönderilen komando, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe araçlarından oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru ilerledi.
 
Komandolar ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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