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Dövizle askerlik başvuruları başladı

Milli Savunma Bakanlığınca, dövizle askerlik başvurularının başladığı açıklandı.

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Milli Savunma Bakanlığı, dövizle askerlik uygulaması kapsamında, uzaktan eğitimle ilgili internet sitesinin hizmete açıldığını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan "uzaktan eğitim" ile ilgili internet sitesinin hizmete açıldığı belirtildi.

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacakların, https://dovizle.msb.gov.tr adresinden, "Milli Savunma Bakanlığı Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitim Portalı" internet sitesine giriş yapabileceği bildirilen açıklamada, "Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlü vatandaşlarımız, kanunda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluk veya büyükelçiliklere müracaat ederek, dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacaklardır." ifadesine yer verildi.

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