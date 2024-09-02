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Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik görüşme: Bakan Güler, Bakan Bayraktar ve Somali Savunma Bakanı bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la bir araya geldi.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 19:20 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik görüşme: Bakan Güler, Bakan Bayraktar ve Somali Savunma Bakanı bir araya geldi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi."

  • bakan güler
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