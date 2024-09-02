Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi."
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/ux8TmnkRQG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2024