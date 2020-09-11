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Güncel

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatı' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada tatbikatta hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevlerinin icra edildiğini ifade edildi.

DHA11 Eylül 2020 Cuma 16:37 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 17:21
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi" denildi.

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