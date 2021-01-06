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Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''darbe iması'' açıklaması: Mücadelemiz sürecek

MSB tarafından yapılan açıklamada 'TSK ülkemizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara karşı mücadelesini sürdürmektedir.' dedi.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 00:12 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 00:21
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmektedir. TSK, her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

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