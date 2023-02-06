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Milli Savunma Bakanlığından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, depremin ardından TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçaklarının göreve hazır olduğu, taleplerin karşılanması için koordinasyona başlandığı, Bakan Hulusi Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gittiği belirtildi.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 07:03 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerin de etkilendiği bildirildi.

Hasar tespit çalışmaları devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır. TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir."

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