Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Açıklamada, "(NATO) Ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür. NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır. Ülkemiz, diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulmasında yönünde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca "TSK, 2019'da 23 NATO tatbikatına 2 bin 414 personelle iştirak etti. 2020'de de tatbikatlara iştirak edilmesi planlanmaktadır." denildi.

GÜVENLİK KAYNAKLARI: O İFADELER KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Güvenlik kaynaklarından ise "(NATO güvenlik planlarını veto) Prosedür normal işliyor. 'Türkiye şantaj yapıyor' ifadeleri kabul edilebilir değil. NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz. Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir." açıklaması yapıldı.