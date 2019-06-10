Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekâtı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.

Harekatta, 20 metre aralıklarla tespit edilen 3 ayrı sığınak imha edildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, bir av tüfeği, iki AK-47 şarjörü, bir kasatura, 64 BKC makinalı tüfeği mühimmatı, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 15 kilogram civarı gübre, 18 hazırlanmış EYP pil blokları, EYP amacıyla kullanılan uzaktan komuta alıcı ve vericisi, 30 metre kablo, 3 bidon 20 litrelik mazot, 3 bidon 20 litrelik asit ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.