Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sarıkamış şehitleri için klip

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı yayınladı. Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Değerli Mesai ve Silah Arkadaşlarım, Yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan Mehmetçiklerimizin üstün bir cesaret ve fedakârlık gösterdikleri Sarıkamış Harekâtı’nın 104’üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu harekâtın icrasında, Mehmetçiklerimizin ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa aldırış etmeden, millî ve manevi değerlerimiz uğruna 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde şehadet mertebesine ulaşmaları, hafızalarımızda derin izler bırakmıştır. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda' dizesinde de ifade edildiği gibi şanlı tarihimiz boyunca kutsal vatan toprağının her karışını mübarek kanıyla sulayan şehitlerimizin Sarıkamış Harekâtı’ndaki fedakârlıkları da vatana adanmışlık destanı olarak tarihe geçmiştir. Ayrıca, Allahüekber Dağları’nda emre itaat ve vazifeye sadakat duygularıyla şehit olan on binlerce vatan evladının yanı sıra, onlara kışlık giysi, erzak ve mühimmat yetiştirmek için yola çıkan ve Karadeniz’de batırılan Bezm-i Âlem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerimizin fedakâr personeli de Sarıkamış’ın Deniz Şehitleri olarak tarihimizdeki mümtaz yerlerini almıştır. 'Şehitler ölmez!ö inancını benimseyen ve Yunus Emre’nin “Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil.ö anlayışına sahip bir kültürle yoğrulan asil milletimiz; şehitlerimizin kahramanlık ve fedakârlıklarını nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlayacak, aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır. Sarıkamış şehitlerini yâd ettiğimiz bu anlamlı günde, 'tek millet, iki devlet' ifadesinin güzide bir örneğini sergileyen kardeş Azerbaycan halkının Nargin Adası’nda zorunlu ikamete tabi tutulan Mehmetçiklerimize yaptığı yardımları da şükranla anıyoruz.

MÜCADELEMİZ TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM EDECEKTİR

Yedi iklim, üç kıtaya barış, adalet ve huzur götüren, mazlumun yanında, zalimin karşısında duran, millî ve manevi değerleri uğruna Sarıkamış’taki gibi her türlü fedakârlığı gösteren atalarımızdan aldığımız ilhamla bugün de vatanımıza ve asil milletimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere canlarını bayraklaşan vatan toprakları uğruna feda eden bütün aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyor; kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."