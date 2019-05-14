Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütüne operasyonlarla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: PKK bölücü terör örgütüne yönelik olarak iç güvenlik birliklerince Tunceli bölgesinde sürdürülen ve şu ana kadar 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara, hava kuvvetleri uçakları ve kara kuvvetleri taarruz helikopterleri tarafından yakın hava desteği sağlanmaktadır.