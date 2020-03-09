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Güncel

Milli Savunma Bakanlığı'ndan test uçuşunda düşen İHA hakkında açıklama: Gerekli inceleme başlatılmıştır

MSB: 'Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatılmıştır.

09 Mart 2020 Pazartesi 14:51 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 14:51

MSB: "Batman’dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatılmıştır.

Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi

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